Техник Губарева рекомендовала отключить машинку после стирки во избежание удара током

Чтобы избежать удара током от стиральной машины, важно отключить ее от сети после завершения стирки, предупредила техник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Анастасия Губарева. В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что прежде чем использовать прибор, нужно убедиться, что он подключен к заземленной розетке.

Также стоит регулярно осматривать проводку и состояние самого устройства. Важно использовать антистатики во время стирки, что поможет снизить вероятность появления разрядов статического электричества. Наконец, перед тем как открыть машину и вынуть белье, следует отключить ее от электросети.

По словам Губаревой, одной из основных причин ударов током является накопление статического электричества на поверхности синтетических тканей в процессе стирки. Она также добавила, что разряд может ощущаться как легкий удар при контакте с металлическими элементами устройства, а в случае неисправности машины возможны более серьезные разряды тока.