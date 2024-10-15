Техник Губарева рекомендовала отключить машинку после стирки во избежание удара током

Чтобы избежать удара током от стиральной машины, важно отключить ее от сети после завершения стирки, предупредила техник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Анастасия Губарева. В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что прежде чем использовать прибор, нужно убедиться, что он подключен к заземленной розетке.
Также стоит регулярно осматривать проводку и состояние самого устройства. Важно использовать антистатики во время стирки, что поможет снизить вероятность появления разрядов статического электричества. Наконец, перед тем как открыть машину и вынуть белье, следует отключить ее от электросети.
По словам Губаревой, одной из основных причин ударов током является накопление статического электричества на поверхности синтетических тканей в процессе стирки. Она также добавила, что разряд может ощущаться как легкий удар при контакте с металлическими элементами устройства, а в случае неисправности машины возможны более серьезные разряды тока.
Суд оштрафовал Telegram за неудаление запрещенной информации
Премьер Израиля согласовал с министрами ответ Ирану
Почти 10 тонн гуманитарного груза доставили из Мытищ в Лисичанск
Футбольный турнир на Кубок «Закрытие летнего сезона» прошел в Серебряных Прудах
Более 5 тысяч аварийных деревьев устранили в лесничествах Подмосковья в этом году
Производитель зефира подаст в суд после сообщений о массовом отравлении россиян
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте