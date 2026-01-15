Технический инспектор Безюков сообщил, что в случае стихийных бедствий разрешается не выходить на работу

Сильные метели и снегопады не могут служить причиной для наказания сотрудника за прогул. Эксперты уточняют, что если из-за погодных условий или чрезвычайных ситуаций до работы добраться невозможно, работник вправе остаться дома, уведомив об этом работодателя. Об этом написало Ura.ru .

Важно своевременно проинформировать руководство о причинах отсутствия и предоставить официальные документы, подтверждающие неблагоприятные погодные условия. В таком случае дни отсутствия не будут считаться прогулом и должны быть оплачены.

Главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков заявил, что в случае стихийных бедствий, таких как снежные заносы, наводнения, землетрясения или крупные пожары, работники могут не приходить на работу, если заблаговременно уведомят об этом руководство.

Подтверждением могут служить официальные данные метеослужб, сообщения дорожных и транспортных служб, а также публикации в СМИ. Эти материалы могут быть использованы в спорах с работодателем, включая судебные разбирательства.

Отсутствие на работе из-за непогоды относится к простоям по причинам, не зависящим от работника или работодателя. Такой простой оплачивается не ниже двух третей тарифной ставки, рассчитанных пропорционально времени простоя (ст. 157 ТК РФ).

Для избежания оформления прогула и гарантирования выплаты факт простоя и его продолжительность должны быть зафиксированы документально.