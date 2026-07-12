Технический эксперт Щербаков перечислил признаки слежки через камеру ноутбука

По словам эксперта, проблема начинается с запуска вредоносной программы, которая может попасть на устройство при открытии подозрительных писем, скачивании файлов с сомнительных сайтов или установке приложений не из официального магазина. Такая программа получает доступ к камере и может передавать все, что она фиксирует, злоумышленнику, отметил URA.RU.

Для ноутбуков есть важное преимущество — рядом с камерой у большинства из них находится светодиод, который загорается, когда камера работает. В современных моделях лампочка подключена к камере на аппаратном уровне, поэтому хакер не может включить камеру и при этом погасить светодиод. Если лампочка горит, а вы не используете камеру, это сигнал тревоги. В такой ситуации нужно проверить открытые программы и, если ничего с камерой не запущено, отключить интернет и запустить антивирусную проверку.

Самым надежным способом защиты является физическая блокировка камеры. Для ноутбука можно купить специальную наклейку-шторку или заклеить объектив лейкопластырем. На смартфоне лучше зайти в настройки и отключить доступ к камере для ненужных приложений.

При обнаружении признаков слежки следует отключить интернет, запустить полную проверку антивирусом, а при необходимости сделать сброс до заводских настроек или переустановить операционную систему.