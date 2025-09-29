Технический эксперт Побыванец предупредил о повышении цен на ноутбуки перед Новым годом

Сегодня в России можно купить полноценный ноутбук за 30–50 тысяч рублей. Об этом сообщил эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец в интервью ИА НСН .

По словам эксперта, китайские аналоги почти не уступают в характеристиках, но стоят в два раза дешевле. Побыванец отметил, что в среднем ноутбук сегодня стоит 60–80 тысяч рублей, если речь идет о обычных гаджетах. Игровые модели стоят от 120 тысяч рублей и выше. Такие устройства имеют большой экран (15 дюймов) и хорошую производительность.

Эксперт также предупредил, что перед Новым годом цены на ноутбуки могут вырасти, поэтому лучше не затягивать с покупкой.