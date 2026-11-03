Технический эксперт Марков посоветовал хранить шины при температуре до +25 градусов

С наступлением заморозков автомобилисты меняют резину, и встает вопрос о ее хранении. Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков советует перед «зимовкой» вымыть покрышки, удалить из протектора камни и проверить их на наличие порезов. Для защиты от высыхания резину можно обработать силиконовой смазкой, а для удобства ротации — пометить мелом место, где стояло каждое колесо, пишет KP.RU .

Хранить шины в общественных местах — общедомовых холлах, коридорах и на лестничных клетках — категорически запрещено. Это нарушение правил пожарной безопасности, за которое грозит штраф от управляющей компании или МЧС до 15 тысяч рублей.

Идеальное место — сухое, темное помещение с температурой от +10 до +25 градусов. Правила зависят от типа хранения: шины без дисков нужно ставить вертикально и поворачивать раз в месяц, а колеса в сборе — складывать горизонтально стопкой или подвешивать за диск, предварительно снизив давление.3 источника