Техническая подготовка Петербурга к отопительному сезону завершится в ближайшие дни

В Санкт-Петербурге практически завершены технические мероприятия, необходимые для подготовки к новому отопительному периоду. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на вице-губернатора Сергея Кропачева.

По словам чиновника, готовность инженерно-энергетического комплекса достигла 98%, жилищного фонда и социальных учреждений — 95%.

По указанию губернатора Александра Беглова инженерные сети, источники теплоснабжения, жилые дома и социальные объекты должны быть полностью готовы к началу подачи тепла к первому дню учебного года. Специалисты акцентируют внимание на реконструкции инженерных сетей около образовательных учреждений и благоустройстве территорий вокруг них.

Кроме того, в городе проведено свыше 200 противоаварийных учений и сформирован запас резервного жидкого топлива для важнейших объектов.