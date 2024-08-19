Техэксперт Туринге посоветовал сообщать о нарушителях на самокате через чат-бот

Водителя шерингового самоката, который нарушает правила движения, можно привлечь к ответственности. Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор сервиса кикшеринга МТС Юрент Иван Туринге.

Эксперт уточнил, что для этого можно воспользоваться специальным чат-ботом @Samokat_ru_bot. Недавно к нему подключились сервисы МТС Юрент, Whoosh и Яндекс Go.

Туринге пояснил, что при обнаружении нарушителя на самокате любого из этих кикшерингов необходимо сделать фото и отправить боту с точным местом и временем. В дальнейшем в отношении самокатчика можно будет применить санкции.