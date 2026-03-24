Техэксперт Нежин рассказал, что аквариумы и зеркала могут снижать скорость и уменьшать зону покрытия интернета

Техспециалист Владислав Нежин в беседе с Regions.ru поделился советами по улучшению качества Wi-Fi-сигнала в домашних условиях. Он предупредил, что зеркала, металлические поверхности и некоторые бытовые приборы могут создавать помехи для беспроводного соединения.

Эксперт объяснил , что зеркала с металлизированным покрытием работают как экраны, отражая сигнал Wi-Fi в обратную сторону. Если роутер расположен рядом с зеркалом, это может привести к снижению скорости интернета и уменьшению зоны покрытия, написал сайт RT.

Также Нежин отметил, что микроволновые печи и аквариумы могут поглощать или искажать радиоволны. Для оптимального покрытия рекомендуется размещать роутер на возвышении в центре квартиры. Для улучшения сигнала в помещениях с толстыми стенами специалист посоветовал использовать репитеры.