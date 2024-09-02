Техэксперт Казаков призвал немедленно выключить телефон при попадании его под воду

Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал россиянам сразу же выключать телефон, если он попал под воду.

Дело в том, что вода может привести к внутренним повреждениям или отказу дисплея.

«Следующий шаг — снять с телефона все, что можно. Чехлы, крышки, карты памяти, стилус, SIM-карты, если есть съемный аккумулятор», — сказал эксперт.

Далее, по словам Казакова, необходимо протереть сухой салфеткой все, включая отсек для аккумулятора, экран, порты подключения. При попадании воды в устройства Apple, нужно слегка постучать гаджетом по руке, чтобы удалить лишнюю жидкость, а затем оставить его в сухом месте с небольшим потоком воздуха.