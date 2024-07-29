Техэксперт Казаков: некачественный провод может быстро посадить аккумулятор смартфона

Аккумулятор смартфона можно очень быстро посадить при зарядке с использованием некачественного провода. Об этом рассказал технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, хороший кабель должен выдерживать ежедневное применение, не ломаться и не изнашиваться. Прочностью и гибкостью отличаются нейлоновые устройства. Резиновые же лучше подходят для работы на открытом воздухе.

Специалист обратил внимание на значение размера провода. Тонкие и длинные изделия могут увеличивать время зарядки.