Техэксперт Казаков: не стоит всегда заряжать телефон до 100%

Аккумуляторы современных телефонов рассчитаны на точное количество циклов зарядки. Чтобы продлить срок их службы, не рекомендуется всегда заряжать гаджет до 100%, рассказал технический директор сервиса Павербанки МТС Юрент Илья Казаков в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, если всегда заряжать батарею до конца, эти циклы закончатся раньше. Уровень заряда оптимальнее всего поддерживать от 20% до 80%. Также никогда нельзя разряжать телефоны «в ноль».

Кроме того, батарею не стоит заряжать ночью. В таком случае пользователь может не уследить за перегревом устройства, отметил Казаков.