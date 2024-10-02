Техэксперт Гончар: пожилым стоит покупать смартфоны, устойчивые к ударам и брызгам воды
Технический специалист по мобильному оборудованию Дарья Гончар дала советы по выбору смартфона для пожилого человека. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам эксперта, при покупке устройства необходимо обращать внимание на величину экрана и качество изображения.
«Рекомендуется выбирать экран размером шесть дюймов и более, если речь идет о сенсорных смартфонах», — отметила Гончар.
Она также посоветовала приобретать гаджеты с устойчивостью к ударам и брызгам воды. Еще одно важное свойство — возможность сделать текст крупным и разборчивым, добавил сайт KP.RU.
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