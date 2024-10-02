Техэксперт Гончар: пожилым стоит покупать смартфоны, устойчивые к ударам и брызгам воды

Технический специалист по мобильному оборудованию Дарья Гончар дала советы по выбору смартфона для пожилого человека. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, при покупке устройства необходимо обращать внимание на величину экрана и качество изображения.

«Рекомендуется выбирать экран размером шесть дюймов и более, если речь идет о сенсорных смартфонах», — отметила Гончар.

Она также посоветовала приобретать гаджеты с устойчивостью к ударам и брызгам воды. Еще одно важное свойство — возможность сделать текст крупным и разборчивым, добавил сайт KP.RU.