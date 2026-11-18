Тормозные колодки необходимо менять уже при остаточной толщине накладки в 3–4 миллиметра. Об этом технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин рассказал сайту «Известия» .

По его словам, минимально допустимый предел составляет 2–2,5 миллиметра, но доводить до него опасно: внутренняя колодка обычно изнашивается сильнее внешней, которую чаще осматривают водители.

Критический износ грозит полным истиранием фрикционного слоя и резким падением эффективности торможения. Кроме того, максимально выдвинутый поршень цилиндра рискует перекоситься и заклинить.

Бабушкин добавил, что при исправных механизмах износ накладок не нарушает работу ABS и систем стабилизации. Однако механические дефекты суппорта или направляющих нарушат работу систем безопасности даже с новыми деталями.