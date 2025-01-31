Тату-мастер Ромазанова воссоздала реалистичный глаз пострадавшему в ДТП мужчине

Тату-мастер Алла Ромазанова из Белоруссии помогла пострадавшему в автомобильной катастрофе мужчине вернуться к прежней жизни. Женщина создала ему реалистичный глаз на месте пересаженного лоскута кожи, пишет сайт Life .

В 2021 году мужчина попал в серьезную аварию, в которой потерял глаз и часть носа. Многочисленные операции оставляли на лице пострадавшего заметные шрамы, из-за которых возвращение к прежней внешности казалось несбыточной мечтой.

Тогда он решил обратиться к Алле Ромазановой. Женщина подошла к татуировке с максимальной тщательностью. Она делала множество тестов на латексной коже для того, чтобы добиться максимально реалистичного глаза.

Итоговый процесс занял три часа. Видео татуировки с глазом, который на расстоянии выглядит как настоящий, набрало сотни тысяч просмотров в социальных сетях.