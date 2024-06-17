Тату-мастер Ермак посоветовал отказаться от татуировок на дому

Татуировки лучше делать только в профессиональных салонах. Таким мнением с «ФедералПресс» поделился тату-мастер Владимир Ермак.

Он объяснил, что ошибка тату-мастера может окончиться летальным исходом. Поэтому важно помнить о своем здоровье и избегать таких кустарных методов.

«Не может ни тату-оборудование, ни болевой шок, ни еще что-либо ввести человека в клиническую смерть, в кому», — отметил эксперт.

Он добавил, что на дому работают только те мастера, которые не хотят соблюдать элементарные правила. Они халатно относятся к своим обязанностям и тем самым подвергают жизнь других опасности.