Тату-мастер Ермак посоветовал отказаться от татуировок на дому

Татуировки лучше делать только в профессиональных салонах. Таким мнением с «ФедералПресс» поделился тату-мастер Владимир Ермак.

Он объяснил, что ошибка тату-мастера может окончиться летальным исходом. Поэтому важно помнить о своем здоровье и избегать таких кустарных методов.

«Не может ни тату-оборудование, ни болевой шок, ни еще что-либо ввести человека в клиническую смерть, в кому», — отметил эксперт.

Он добавил, что на дому работают только те мастера, которые не хотят соблюдать элементарные правила. Они халатно относятся к своим обязанностям и тем самым подвергают жизнь других опасности.

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