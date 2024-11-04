«Татнефть» потребовала взыскать с «Туполева» 5,6 миллиарда рублей

Нефтяная компания «Татнефть» потребовала от суда взыскать с АО «Туполев» и его филиала Казанского авиационного завода имени Горбунова 5,6 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует запись в картотеке Арбитражного суда Татарстана.

Иск в суд поступил в производство 1 ноября. Его зарегистрировали в разделе «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Суть иска неизвестна, его будет рассматривать суд первой инстанции. Сумма исковых требований указана в размере 5 607 347 200 рублей.

Ранее стало известно, что «Татнефть» планирует направить 91,2 миллиарда рублей на строительство завода терефталевой кислоты на своем нефтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО». Инвестиционный совет Татарстана на заседании 13 октября одобрил проект компании.