Татьяну Рогозину назначили главой Устюженского округа в Вологодской области
Новую главу Устюженского района Вологодской области выбрали во время оперативных обсуждений в администрации региона. Ею стала Татьяна Рогозина, сообщил портал «Государственные новости».
Такое решение депутаты приняли после выезда внутренней политической делегации в муниципалитет. Предыдущий руководитель района, Иван Петров, покинул пост по собственному желанию.
Отмечается, что вся необходимая процедура выборов главы пройдет в сентября этого года.
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