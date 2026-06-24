ТАСС опубликовал копию газеты, в которой впервые напечатали «Священную войну»

В Сети появилась копия газеты «Известия», в которой 85 лет назад впервые напечатали стихотворение «Священная война». Выпуск опубликовал ТАСС .

Знаменитая песня «Священная война» появилась после того, как руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии Александр Александров случайно увидел номер газеты со стихотворением Василия Лебедева-Кумача. Произведение произвело на музыканта такое сильное впечатление, что от тут же сочинил музыку.

Песню «Священная война» Краснознаменный ансамбль песни и пляски исполнил 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале, откуда солдаты отправлялись на фронт. До конца Великой Отечественной войны композиция звучала каждое утро после боя курантов по Всесоюзному радио.

На первой полосе «Известий» за 24 июня 1941 года также можно ознакомиться с ежедневными сводками Главного Командования Красной Армии.

Ранее в Петербурге открылась выставка в честь 85-летия начала Великой Отечественной войны. Экспозицию можно осмотреть в цехе Кировского завода.