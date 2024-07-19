Tarotoo: Львы, Тельцы и Рыбы чаще всего занимают должность генерального директора

Львы, Рыбы и Тельцы чаще других становятся генеральными директорами. Об этом говорят результаты исследования платформы таро и астрологии Tarotoo, сообщил Mkset.ru .

Так, представители знака зодиака Лев отличаются харизмой, решительностью и лидерскими качествами. Обладая умением вдохновлять других, они не боятся быть в центре внимания.

Нередко на руководящей должности можно встретить и Рыб. Данный знак известен своей интуицией. Еще одна особенность — способность видеть вещи, которые остаются незамеченными для окружающих.