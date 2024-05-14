Таролог Листовская: работодатели обращают внимание не только на образование соискателя, но и на его знак зодиака | 360°

Общество 14 мая 2024, 14:49 Таролог Листовская: работодатели обращают внимание не только на образование соискателя, но и на его знак зодиака

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Таролог Ирина Листовская в беседе с изданием РИАМО рассказала о возникшей в последнее время тенденции обращать внимание не только на опыт и образование соискателя, но и на его знак зодиака.

Многие работодатели стали включать в свою команду таролога для создания эффективной команды. Эксперт считает, что это не мода, а путь к успеху.

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«Я думаю, в ближайшее время все крупные компании придут к этому. Начало уже положено», — процитировал «Петербургский дневник» Листовскую.

Таролог добавила, что работодатели заранее пытаются понять, получится ли у них сотрудничать с представителем того или иного знака.