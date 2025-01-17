Тарифы ОСАГО снизятся для безубыточных водителей с 27 января

В России с 27 января 2025 года вступает в силу расширение тарифного коридора по ОСАГО, что позволит страховщикам точнее рассчитывать стоимость полиса. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей Российского союза автостраховщиков (РСА).
По данным специалистов, для безубыточных водителей тарифы снизятся, тогда как для рискованных клиентов они вырастут. Изменения затронули базовые ставки и отдельные коэффициенты, включая территориальный коэффициент для ряда городов.
Кроме того, для мотоциклистов введены новые индивидуальные коэффициенты, которые учитывают мощность транспортного средства и стаж водителя.
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