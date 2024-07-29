Тарифы на обслуживание вырастут в двух российских аэропортах

В аэропортах Томска и Южно-Сахалинска в 2024 году из-за запуска новых терминалов вырастут тарифы на обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Соответствующие инвестиционные проекты уже одобрила комиссия по транспорту, сообщил РБК .

Новый терминал заработал в аэропорту Южно-Сахалинска в августе 2023 года. В настоящее время в расчете на одного пассажира внутренних линий тарифная нагрузка на авиакомпании в Южно-Сахалинске составляет 1874 рубля. При этом уже в 2024 году тарифы могут вырасти на 144%.

Согласно оценке инвестора, при нынешних тарифах «Аэрофлота» авиабилет по маршруту Москва — Южно-Сахалинск подорожает на 3202 рубля, или 11,3%.

Новый аэровокзал в Томске начнет работу в третьем квартале 2024 года. Текущая тарифная нагрузка на одного пассажира внутренних линий в Томске на авиакомпании составляет 961 рубль. До конца года тарифы увеличатся на 130%.

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