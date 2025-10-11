Талантливая женщина в современной индустрии: имена лучших назвали в Москве

В Москве состоялась юбилейная, пятая церемония вручения премии «Талантливая женщина в современной индустрии» (WIM Industries). Это событие давно стало одним из самых ожидаемых в деловой среде, и этот год побил все рекорды, подтвердив растущее влияние и авторитет женщин в традиционно «мужских» отраслях.

«Мы прошли пятилетний рубеж, и каждый год, действительно, бьем рекорды. Сегодня WIM Industries — это больше, чем просто премия. Это постоянная работа, которую мы ведем для прекрасных женщин: создаем им возможность развиваться, обучаться и быть в команде единомышленниц», — отметила директор АНО Women inmining Russia Камилла Жалилова.

Гендерные стереотипы в промышленности уходят в прошлое. Сегодня все больше женщин уверенно и компетентно работают в добывающей, металлургической, химической и нефтегазовой отраслях, доказывая, что высокотехнологичное производство открывает колоссальные возможности для профессиональной самореализации вне зависимости от пола.

В юбилейном году на рассмотрение жюри поступило 750 заявок от профессионалов из разных стран. В финал вышли 130 участниц из 85 компаний России, Казахстана, Китая и других государств. Появление финалисток из Китая впервые знаменует выход премии на международный уровень и подчеркивает ее роль в укреплении глобальных профессиональных связей.

С самого основания премии ее верным партнером выступает компания «Норникель». Для горно-металлургического гиганта поддержка женщин в промышленности — не просто инициатива, а стратегический приоритет. В компании трудятся более 25 тысяч женщин — геологи, инженеры, машинисты кранов и специалисты десятков других профессий.

Как подчеркнула вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова, корпоративные программы обучения, поддержка молодых специалистов, развитые социальные проекты и система наставничества — все это помогает женщинам строить успешную карьеру в промышленности. Результаты говорят сами за себя: сегодня треть совета директоров «Норникеля», более половины специалистов и 20% руководящего состава компании — женщины».

«Мы видим, что индустрия меняется, появляется все больше технологичных рабочих мест, и конечно, стереотип относительно возможностей женской карьеры в сложных индустриях — часто у нас самих в голове. Нам надо, с одной стороны, показать эти примеры, а с другой, дать возможность строить карьеру женщинам внутри компании», — сказала вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова.

В качестве яркого свидетельства комплексного подхода работы компании — рекордное число номинантов от «Норникеля» — 28 человек. Среди них не только 17 женщин, но и 11 мужчин, номинированных в специальной категории за вклад в развитие женского лидерства. Из этого числа три сотрудницы компании стали победительницами премии.

«Принято считать, что „под землей“ могут работать только мужчины. Но мы, женщины „Норникеля“, доказываем обратное: именно мы встречаем с улыбкой тех, кто спускается в шахту, работает на производстве. Наша сила — в синергии и объединении», — отметила победительница премии, стволовой подземный рудника «Скалистый», «Норникель» Евгения Казанина.