Talantix: 82% россиян стремятся узнать о зарплате еще при первичном изучении вакансии

Согласно исследованию CRM-системы для рекрутинга Talantix, доступному «Газете.Ru», большинство россиян (82%) стремятся узнать о зарплате и системе мотивации еще при первичном изучении вакансии или контакте с рекрутером.

Наиболее значимыми аспектами после зарплаты становятся условия труда: график, место и формат работы (81%), за которыми следуют обязанности (74%) и требования компании (59%). Карьерные перспективы интересуют 40% респондентов, а каждый третий желает получить информацию о компании.

Соискатели разных возрастных групп имеют различные приоритеты. Например, для молодежи (18–24 лет) и возрастной категории старше 55 лет важнее условия работы, а не зарплата. О карьерных перспективах чаще спрашивают кандидаты до 34 лет (54%).

Отношение к карьерному росту отличается по регионам. В Москве 43% соискателей заинтересованы в личных перспективах развития, тогда как в Санкт-Петербурге более значимы четкие требования к кандидатам (68%). Дальневосточный и Уральский округа также демонстрируют высокий интерес к карьерным возможностям (по 42%).