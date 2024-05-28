«Такском»: картофель и томаты стали самыми популярными у россиян овощами в апреле 2024 года

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» проанализировали более 56 миллиардов кассовых чеков. Выяснилось, что в апреле 2024 года самым популярным у россиян овощем стал картофель. Его купили более 14 миллионов раз, сообщил RT.

Второе место поделили томаты, огурцы и лук. Кроме того, в соответствующий рейтинг попали капуста, морковь, листья салата и перец.

Среди фруктов самым большим спросом пользовались бананы, которые приобрели свыше восьми миллионов раз. Следом идут яблоки, мандарины, апельсины, виноград и манго.

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