«Такском»: картофель и томаты стали самыми популярными у россиян овощами в апреле 2024 года

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» проанализировали более 56 миллиардов кассовых чеков. Выяснилось, что в апреле 2024 года самым популярным у россиян овощем стал картофель. Его купили более 14 миллионов раз, сообщил RT.
Второе место поделили томаты, огурцы и лук. Кроме того, в соответствующий рейтинг попали капуста, морковь, листья салата и перец.
Среди фруктов самым большим спросом пользовались бананы, которые приобрели свыше восьми миллионов раз. Следом идут яблоки, мандарины, апельсины, виноград и манго.