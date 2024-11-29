«Такском»: индекс оливье в России за год вырос на 7%

За год продуктовый набор, необходимый для приготовления салата оливье подорожал на 7%. Об этом сообщил RT со ссылкой на специалистов платформы фискальных данных «Такском».

За основу брали классический рецепт с картофелем, морковью, яйцом, вареной колбасой, солеными огурцами, горошком и майонезом. Порцию рассчитывали на семью из четырех человек.

В этом году оливье обойдется в среднем в 921,77 рубля, что на 7% больше, чем в прошлом году. В 2023 салатник главного новогоднего блюда стоил 863,77 рубля.