«Такском»: индекс оливье в России за год вырос на 7%
За год продуктовый набор, необходимый для приготовления салата оливье подорожал на 7%. Об этом сообщил RT со ссылкой на специалистов платформы фискальных данных «Такском».
За основу брали классический рецепт с картофелем, морковью, яйцом, вареной колбасой, солеными огурцами, горошком и майонезом. Порцию рассчитывали на семью из четырех человек.
В этом году оливье обойдется в среднем в 921,77 рубля, что на 7% больше, чем в прошлом году. В 2023 салатник главного новогоднего блюда стоил 863,77 рубля.
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