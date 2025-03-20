Таксиста-отравителя, который грабил пассажиров в Казани, осудили на 17 лет

В Казани вынесли приговор таксисту, который грабил пассажиров после того, как добавлял в их напитки сильнодействующее вещество. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Суд назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Таксисту передал вещество его знакомый, страдающий психическим заболеванием. С помощью этой добавки таксист приводил клиентов в беспомощное состояние и крал у них ценности.

Один из пострадавших — подросток 16 лет. Таксист ограбил его, напоив до потери сознания, а затем оставил на улице в морозную погоду. Юноше потребовалась медицинская помощь.

От рук таксиста пострадали три человека, один из которых скончался.