«Такой оптимизм!» Жена актера Щербакова рассказала историю про Гребешкову

«Дожить бы нам до этого возраста… Большущая потеря. Конечно, уходят постепенно люди и режиссеры, люди искусства. Дай бог, чтобы другие такие же появились, но такова жизнь. Она была очаровательная женщина, хорошая артистка, великолепная жена. Гайдай при ней такие фильмы снимал, один лучше другого, без нее это не обошлось», — выразил соболезнования Щербаков.

Бронзова рассказала про Гребешкову историю, которая характеризует ее нескончаемый оптимизм и умение посмеяться над собой.

«Мы были вместе в Китае на кинофестивале. Нас предупреждали, чтобы не вешали свои сумки отдельно. Она пошла в бар с кофе в бар. Повесила сумку на спинку стула, у нее все украли, паспорт, деньги! Я даже не представляю, что было бы со мной, наверное, истерика, а она со смехом это рассказывала! Такой оптимизм! Вероятно, от того, что жила с человеком большого юмора и оптимизма!» — добавила Бронзова.

О смерти Гребешковой в возрасте 95 лет стало известно ранее в понедельник, 12 мая.