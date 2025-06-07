TagilCity: спрос на травматологов вырос почти на 40% в Свердловской области

В Свердловской области наблюдается серьезный рост спроса на травматологов: за январь–май текущего года количество открытых вакансий увеличилось почти на 40%. Об этом сообщил TagilCity .

Подобная динамика отражает ярко выраженный дефицит узкопрофильных специалистов. В сравнении с предыдущим годом зафиксирована значительная разница: количество соответствующих вакансий было меньше на 39%.

Рост спроса на профессионалов данного профиля охватывает всю страну. Средний показатель увеличения числа вакансий по России составил 22%. Зарплата травматолога на Урале варьируется в пределах 93 тысяч рублей ежемесячно.