Т2 подарил абонентам бесплатный сервис на главных катках Москвы
Зимний отдых в центре Москвы — удовольствие не из дешевых, но в этом сезоне абоненты Т2 получили возможность существенно сэкономить без потери в качестве. Достаточно заглянуть в приложение, чтобы превратить обычную прогулку в комфортный выход в свет с нулевыми затратами на инвентарь.
Бонусы за катание
Главный каток страны на Красной площади — место силы, где историческая архитектура встречается с современным сервисом. В этом году партнером ГУМ-Катка стал мобильный оператор связи Т2. Для всех гостей оператор подготовил зарядные станции, первый час зарядки — в подарок.
Абоненты Т2 автоматически получают апгрейд отдыха до категории «комфорт+»:
- Коньки напрокат. Забудьте о тяжелых сумках в метро — можно просто забрать коньки в пункте выдачи в подарок.
- Согревающий напиток. Горячий чай или кофе после активного заезда — обязательная часть программы.
Инструкция: как забрать свои бонусы
Чтобы получить привилегии, нужно выполнить всего несколько действий:
- Откройте приложение «Т2» или зайдите на сайт оператора.
- Перейдите в раздел программы лояльности «Больше».
- Выберите карточку нужного катка и активируйте промокод.
- Покажите код в пункте проката.
Предложение действует не только на Красной площади, но и еще на двух столичных катках: «Лужники» и «Катке на корте».
Мы уверены, что каждый абонент сможет выбрать каток по душе или посетить все три за сезон. Желаем получить максимальное удовольствие от зимы со своим оператором, который всегда рядом
Равиль Хайбуллин
директор макрорегиона «Москва» Т2