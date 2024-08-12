Т — Ж: стоимость аренды однокомнатной квартиры в РФ выросла почти вдвое за полтора года
Аналитики Т — Ж подсчитали, как изменилась стоимость аренды жилья в России. Результаты исследования опубликовала Lenta.ru.
По данным экспертов, в среднем с декабря 2022 по июль 2024 года цена предложения однокомнатной квартиры выросла на 44%. В Москве — на 41%, в Санкт-Петербурге — на 25%.
Наиболее существенный рост зафиксировали в Барнауле (на 79%), Челябинске (77%) и Нижнем Новгороде (76%), добавила «Свободная пресса».
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