Т-Банк уточнил сообщения по проблемам с картами Visa и Mastercard

Пресс-служба Т-Банка (бывший «Тинькофф») сообщила о вероятных проблемах с картами Visa и Mastercard с некоторыми банкоматами этой кредитной структуры. Позднее информацию по данному вопросу уточнили, сообщило РИА «Новости» .

В изначальном сообщении Т-Банк предупреждал, что его некоторые терминалы и банкоматы с 1 января 2025 года могут перестать принимать карты международных платежных систем Visa и Mastercard. В службе поддержки поясняли, что предупреждение связано с их уходом из России.

Клиентские службы Сбербанка и ВТБ на запрос о комментарии по данной ситуации ответили «Интерфаксу», что у них никаких проблем с приемом карт не будет.

Теперь же и в Т-Банке уточнили, что их терминалы работают исправно. Техника прошла необходимые обновления и поддерживает операции с картами Visa и Mastercard. Информацию в первоначальном сообщении поддержки представитель банка назвал некорректной.

Платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России в марте 2022 года. Выпущенные в России карты этих систем перестали работать за рубежом.