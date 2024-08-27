Сыровар Сирота заявил, что классическая музыка повышает удой коров

Коровы производят больше молока, когда находятся в спокойном состоянии, и мелодичная музыка может помочь их успокоить. Об этом заявил НСН сыровар Олег Сирота.

Он отметил, что коровы — довольно игривые животные, и спокойная музыка может оказывать на них расслабляющее воздействие. Громкие звуки способны вызывать у коров стресс, который негативно влияет на объем молока.

Классическая музыка, которая традиционно успокаивает людей, может быть также полезна для коров. Исследования показывают, что коровы дают больше молока, когда находятся в состоянии покоя. Снижение стресса у этих животных является важным моментом. Также для снижения стресса важны чесалки, на которых коровы могут почесать свои бока. Круглосуточный доступ к корму и чистота в стойлах также играют значительную роль. Наилучшие условия для коров — это пастбища, заключил эксперт.