Свыше 900 человек вступили в регистр доноров костного мозга в Нижегородской области в 2025 году

Нижегородская область насчитывает более 18 тысяч доноров, каждый из которых совершил свыше 47 донаций. Об этом ИА «Время Н» сообщила менеджер по связям с общественностью донорского центра имени Н.Я. Климовой Елена Сидорова-Мелихова.

Как отметила эксперт, контрольные показатели выполнены на 78,4%, что является хорошим и стабильным результатом. За девять месяцев текущего года первичными донорами стали 1608 человек.

Кроме того, в 2025 году более 900 человек вступили в регистр доноров костного мозга. Этот вид донорства является актуальным, и в потенциальных донорах существует большая потребность, подчеркнула Сидорова-Мелихова.