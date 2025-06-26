Свыше 550 тысяч жителей Нижегородской области поучаствовали в диспансеризации с начала года

С начала 2025 года в Нижегородской области плановую диспансеризацию прошло более 550 тысяч человек, что составляет 34,1% от общего числа взрослого населения региона. Эти данные представил главный редактор медицинского информационного агентства «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По состоянию на май 2025 года диспансеризацию с оценкой репродуктивного здоровья прошли около 20% от запланированного числа пациентов. Показатель прохождения углубленной диспансеризации составил 52,2% от установленной нормы, написало НИА «Нижний Новгород».

Лучшими показателями охвата населения характеризуются медицинские учреждения Сосновской, Большеболдиной и Дальнеконстантиновской центральных районных больниц, а также поликлиника № 7 в Нижнем Новгороде.

Кроме того, профилактические медицинские осмотры прошли 37,5% детей и подростков региона. Эффективнее всего с задачей справлялись Ветлужская и Дальнеконстантиновская центральные районные больницы, детская городская клиническая больница № 27 и поликлиника № 48 в Нижнем Новгороде.