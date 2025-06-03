Свыше 28 миллионов рублей выделили на реконструкцию ДК Кирова в Перми

В Пермском дворце культуры имени Сергея Кирова стартует капитальный ремонт. Руководство организации начало подбор исполнителя проекта. Об этом сообщило Ura.ru.
Ориентировочная стоимость ремонтных работ превышает сумму в 28 миллионов рублей. Предполагается обновление пожарной сигнализации и охранных систем дворца. Срок завершения строительных работ ограничен датой 30 ноября 2025 года.
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