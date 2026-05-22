Свыше 27 тысяч детей из Хабаровского края смогут бесплатно отдохнуть этим летом

В этом году летняя оздоровительная кампания охватит более 28 тысяч детей из уязвимых семей в Хабаровском крае. Власти региона делают акцент на инклюзивности и социальной поддержке, чтобы каждый ребенок мог отдохнуть бесплатно, сообщил сайт Transsibinfo.com .

Путевки получат дети из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями и родственники участников СВО. Они смогут посетить пришкольные площадки, загородные базы и санатории. Особое внимание уделено детям-инвалидам: транспортные расходы полностью компенсируются.

«Наша задача — чтобы каждый ребенок ощутил пользу и радость от этого лета. Мы создаем пространство, где дети чувствуют тепло и заботу», — отметила замминистра соцзащиты Дарина Лебедева.

В программе — профильные смены для талантливых детей и ребят из семей коренных народов, а также отдых на Приморских и Амурских курортах.