Свыше 200 млн рублей финансовой поддержки получили предприятия Крыма в 2024 году

В прошедшем году предприятия Крыма дополнительно получили финансирование на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник управления промышленного комплекса Минпромторга республики Денис Малтабар в эфире телеканала «Крым24».

По его словам, средства выделены на закупку необходимого оборудования для выпуска жизненно важных товаров, включенных в специальный список правительства. Малтабар также призвал местные заводы активно пользоваться поддержкой, которую предоставляют региональные и федеральные власти.

