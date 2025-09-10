Свыше 200 млн рублей финансовой поддержки получили предприятия Крыма в 2024 году

В прошедшем году предприятия Крыма дополнительно получили финансирование на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник управления промышленного комплекса Минпромторга республики Денис Малтабар в эфире телеканала «Крым24».
По его словам, средства выделены на закупку необходимого оборудования для выпуска жизненно важных товаров, включенных в специальный список правительства. Малтабар также призвал местные заводы активно пользоваться поддержкой, которую предоставляют региональные и федеральные власти.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте