Свыше 20 спортивных событий проведут на ПМЭФ-2026

Спортивная программа Петербургского международного экономического форума в 2026 году станет одной из самых масштабных за всю историю проведения мероприятия. Организаторы подготовили более 20 событий по 16 видам спорта, а среди участников и гостей спортивных площадок будут известные спортсмены, олимпийские чемпионы и звезды профессионального спорта.

Впервые к мероприятиям ПМЭФ присоединятся легендарный хоккеист Игорь Ларионов, двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев, нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин, а также победитель телевизионного проекта «Титаны» Олег Виллард.

В этом году спортивная составляющая форума широко представлена на площадке и охватит более 20 мероприятий по 16 видам спорта. В то же время в числе задач спортивной программы — удивлять новыми интересными форматами. Впервые под эгидой ПМЭФ пройдет Петровский гребной марафон — уникальное мероприятие, на котором с помощью интересной спортивной составляющей поднимается тема истории нашей страны, создания Санкт-Петербурга. А кулачные бои — пример того, как спортивный проект вырос с нуля до аудитории, для которой нужен крупнейший дворец спорта.

Одним из центральных событий станет традиционный хоккейный турнир, посвященный 80-летию клуба СКА. Команду «СКА-80» возглавит Игорь Ларионов, а Михаил Сергачев выйдет на лед в составе команды спортивно-делового сообщества «Чемпион».

Кроме того, хоккеист примет участие в деловой сессии, посвященной взаимодействию спорта и бизнеса, где расскажет о развитии благотворительного проекта «Матч года. Все звезды хоккея». Защищать титул обладателя «Фонбет. Кубка России по хоккею» будет команда «Политика» под руководством Вячеслава Фетисова.

Спортивную программу 4 июня откроет массовый забег «Борись и побеждай». Перед стартом для участников проведет разминку Константин Тюкавин, который затем вместе с любителями спорта преодолеет дистанцию в пять километров. Ожидается, что в забеге примут участие свыше двух тысяч человек.

Еще одной премьерой форума станет Петровский гребной марафон, который пройдет 6 июня под эгидой ПМЭФ. Более пяти тысяч участников выйдут на воду, а наиболее подготовленные спортсмены преодолеют маршрут длиной 68 километров от крепости «Орешек» до Петропавловской крепости.

Одним из самых зрелищных моментов станет шоу-заезд на лодках-драконах, в котором выступят команды форума, представители СМИ и сборная известных спортсменов. В ее состав войдут олимпийские чемпионы по гребле, волейболу, фехтованию, гандболу и борьбе.

Вечером того же дня на «СКА Арене» состоится турнир Top Dog 42, который впервые включен в официальную спортивную программу форума. Зрителей ждут 15 поединков, включая четыре титульных боя в различных весовых категориях. На ринг выйдут действующие чемпионы и претенденты, представляющие ведущие дивизионы лиги.

Помимо спортивных соревнований, программа форума включает три тематические деловые сессии, посвященные развитию отрасли. На площадке ПМЭФ также будут работать экспозиции Министерства спорта России, Континентальной хоккейной лиги, Всероссийской федерации легкой атлетики, Федерации спорта глухих и спортивной платформы фонда «Росконгресс».

Спортивная составляющая форума с каждым годом становится все более масштабной и объединяет профессиональных спортсменов, представителей бизнеса, органов власти и любителей активного образа жизни, превращая ПМЭФ в одну из крупнейших площадок для продвижения спорта в стране.

