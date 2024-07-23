Свыше 1,2 млн «квадратов» жилья ввели в эксплуатацию за первую половину 2024 года в Нижегородской области

Объем ввода жилья в эксплуатацию в Нижегородской области превысил 1,2 миллиона квадратных метров. Речь идет о первой половине 2024 года, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на региональное министерство строительства.

По словам главы ведомства Дмитрия Груничева, в регионе продолжается реализация мероприятий по повышению доступности недвижимости.

«На сегодняшний день общими усилиями застройщиков и органов власти плановый показатель по объему ввода жилья в 2024 году выполнен уже на 70%», — отметил министр.

Такие меры являются ключевой целью федеральной программы национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного в 2018 году.

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