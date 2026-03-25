Свыше 100 километров коммунальных сетей обновили в Челябинске

В Челябинске в 2025 году провели масштабную модернизацию коммунальных сетей, обновив в общей сложности 102,7 километра. Это значительно превышает показатели предыдущего года, сообщил мэр города Алексей Лошкин в отчете перед городской думой. Его слова привел сайт «ФедералПресс» .

Мэр подчеркнул, что положительную динамику по снижению количества технологических отключений на инженерных коммуникациях обеспечил проект губернатора Челябинской области «Большой ремонт 74».

Подрядчики обновили 35,7 километра теплотрасс (в 1,4 раза больше, чем годом ранее), 42 километра сетей водоснабжения (рост в 4,2 раза) и 25 километров сетей водоотведения (в 2,5 раза). В результате количество технологических сбоев снизилось в среднем на 9,6%, а число засоров — на 10,6%.