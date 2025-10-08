Священнослужители РПЦ объяснили, что понятие «развенчание» в православии отсутствует

В современном российском обществе разводы стали частым явлением, затрагивая значительное число семей, включая и тех, чьи отношения освящены религиозным ритуалом венчания. Многие полагают, что традиционный красивый обряд способен защитить пару от внутренних противоречий, однако статистика свидетельствует обратное. вященнослужители Русской Православной Церкви разъясняют, что понятие «развенчание» в православии отсутствует. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Священник Александр Невского собора Петербурга отец Андрей Бондарев пояснил, что само венчание представляет собой священное таинство, несущее глубокий духовный смысл. Оно символизирует не только торжественный акт благословления союза двух сердец, но и тяжелый жизненный путь, который предстоит пройти супругам совместно. Основная цель этого таинства — вести супругов по пути спасения души.

Однако в ситуациях серьезных семейных трудностей Церковь не настаивает на сохранении формальной оболочки брака ценой духовного страдания одной из сторон. В исключительных обстоятельствах церковь допускает возможность признания брака утраченным и разрешает вступление в новые отношения, предварительно пройдя процедуру официального расторжения брака в государственных органах. Это делается исходя из понимания человеческой слабости и заботы о душевном здоровье каждого отдельного прихожанина.