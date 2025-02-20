Священник Зверев: в Масленицу нужно избегать ссор, драк и излишеств

Глава миссионерского отдела Иркутской епархии, священник Никита Зверев в интервью aif.ru рассказал о правилах поведения во время Сырной седмицы, более известной как Масленица. В 2025 году она продлится с 24 февраля по 2 марта.
В это время верующие постепенно исключают мясные продукты, готовясь к Великому посту, но молочные изделия, рыбу и яйца разрешено употреблять в пищу, передает «ФедералПресс».
Главное правило в Масленицу — избегать излишеств, драк и ссор, больше внимания уделять богослужениям, примирению и семейным встречам, подчеркнул священник.
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