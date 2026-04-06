В этом году Пасха — главный христианский праздник — выпадает на 12 апреля. О ее значении рассказал сайту KP.RU член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Альвиан Тхелидзе.

По его словам, главный смысл Пасхи заключается в Воскресении Иисуса Христа из мертвых — это событие символизирует освобождение человечества от рабства греха. Христос, распятый на кресте, воскрес, и в этом заключается основа христианской веры.

Священник объяснил, что именно поэтому Пасха считается главным праздником христианства, без которого все учение теряет смысл.