Священник Савченко рассказал, что в этом году самыми популярными при крещении именами стали Артем и София

В 2024 году детей крестили под обычным именами, данными им при рождении. Об этом Life рассказал священник Владислав Береговой.

По его словам, мальчиков чаще всего называли Артемами, Александрами м Михаилами, девочек — Софиями, Викториями, Аннами, Мариями, Дарьями и Алисами. Все имена, кроме последнего, представлены христианскими святыми. А вот Алис крестят под другим именем.

Священник добавил, что раньше обращали внимание, в день какого святого проходит обряд. Сейчас же родители редко придают этому значение, выбирая по возможности именно то имя, которое дали своему ребенку при рождении. Исключение составляют лишь те, у которых нет соответствующих святых.