Священник Пархоменко призвал отказаться от дорогих нарядов и украшений на похоронах

Строгих официальных или церковных правил, регламентирующих одежду для похорон, не существует. Однако есть определенные культурные нормы и рекомендации, которые стоит учитывать. О них рассказал RT протоиерей Константин Пархоменко.

Хотя принято одеваться в темную или черную одежду на похороны, это скорее культурная традиция, особенно характерная для России и Европы. Ранее в христианской традиции светлые одежды символизировали радость перехода к Господу, отметил священник.

По его словам, главное правило — вести себя уважительно по отношению к усопшему и его близким. Неуместны веселое поведение, чрезмерное употребление алкоголя, а также яркие, привлекающие внимание наряды и аксессуары.

Не стоит надевать дорогие наряды и украшения, чтобы произвести эффект на окружающих, так как это может быть воспринято как бестактность по отношению к покойному. Каждый человек должен сам оценивать уместность своего внешнего вида, исходя из уважения к происходящему и чувств окружающих, добавил Пархоменко.