Священник Пархоменко посоветовал выбирать крестного для ребенка не из числа близких родственников

Протоиерей Константин Пархоменко разъяснил критерии подбора крестных родителей для ребенка. Об этом сообщил RT .

Главное условие для кандидата, подчеркнул священнослужитель, — быть крещеным и регулярно посещать богослужения.

«Человек должен ходить в храм и пройти огласительную беседу. То есть знать самые основы веры и хотя бы молитву „Отче наш“», — пояснил Пархоменко.

Одновременно священник предостерег от приглашения близких родственников — бабушек, дедушек, дядей и тетей — на роль крестных. По его словам, родственники и так будут заботиться о ребенке, а крестный должен стать духовным наставником и мудрым советником.