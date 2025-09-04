Священник Пархоменко посоветовал выбирать крестного для ребенка не из числа близких родственников
Протоиерей Константин Пархоменко разъяснил критерии подбора крестных родителей для ребенка. Об этом сообщил RT.
Главное условие для кандидата, подчеркнул священнослужитель, — быть крещеным и регулярно посещать богослужения.
«Человек должен ходить в храм и пройти огласительную беседу. То есть знать самые основы веры и хотя бы молитву „Отче наш“», — пояснил Пархоменко.
Одновременно священник предостерег от приглашения близких родственников — бабушек, дедушек, дядей и тетей — на роль крестных. По его словам, родственники и так будут заботиться о ребенке, а крестный должен стать духовным наставником и мудрым советником.