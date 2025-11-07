Священник Пархоменко поднял вопрос о сложной грани между грехом пьянства и допустимым потреблением алкоголя

Православный священник Константин Пархоменко в беседе с RT поднял вопрос о сложной грани между грехом пьянства и допустимым потреблением алкоголя.

Священник отметил, что в Библии разрешено употребление алкогольных напитков, но апостол Павел предупреждает, что пьяницы не наследуют Царства Божия.

По мнению Пархоменко, апостол говорил о непотребном поведении, характерном для античного мира: «Действительно, в античном мире были люди, которые начинали пить с утра, уже днем были пьяные, а к вечеру уже совсем». Такое поведение приводило к дракам, разврату и другим преступлениям, подобным тем, что сегодня сообщают в новостях.

Церковь призывает следить за своим поведением, иметь меру во всем и не злоупотреблять, подчеркнул священник. «Всегда нужно чувствовать свое состояние», — подытожил он.