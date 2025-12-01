Священник Островский указал на отсутствие разницы между волком и одичалой собакой

В ситуации выбора между защитой собаки и человека разумнее предпочесть в первую очередь защиту последнего. Об этом заявил священник Павел Островский в эфире радиостанции Sputnik .

Служитель объяснил, что его позиция вовсе не свидетельствует о равнодушии к судьбе животных, а направлена против агрессивных особей.

«Нет никакой разницы между волком и одичалой собакой», — подчеркнул Островский.

По его словам, оба зверя руководствуются природными инстинктами и воспринимают человека как цель.