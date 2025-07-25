Священник Островский указал на изменение информационного фона о православии в Сети

Священник Павел Островский в эфире программы на радиостанции Sputnik объяснил, почему растет численность верующих в России.

По мнению служителя, основную роль в этом играют молодые люди, активно популяризирующие православие в социальных сетях, включая запрещенные платформы. Как пояснил священник, в интернете меняется информационный фон о духовном направлении.

Те, кто утверждает, что наша молодежь потеряна, глубоко ошибаются, подчеркнул Островский.